ارتفاع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بدعم من تراجع البورصات العالمية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين، ويتزاحم المستثمرون على حيازة الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي أو الجيوسياسي.





في حين ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لم يصل إلى مرحلة الوباء حتى الآن.





وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1676.60 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ فبراير2013.





وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 1672.47 دولار للأوقية.





وتراجع مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 99.160.