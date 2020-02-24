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حكم لقاء القمة معلقا على انسحاب الزمالك: لم أرى مثل هذا المشهد في حياتي!

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:26 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي خلاف
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عبر الحكم الدولي الليتواني جيديميناس ماسيكا المكلف بإدارة لقاء القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري، عن إستياءه الشديد من مشهد إنسحاب الأبيض من اللقاء.

تصريحات جيديميناس ماسيكا
وتحدث جيديميناس ماسيكا حكم مباراة القمة في تصريحات تلفزيونية عن رأيه في مشهد لقاء الأهلي والزمالك:" المشهد غريب بالنسبة لي لم أرى مثله في حياتي".

انسحاب الزمالك وفوز الأهلي بلقاء القمة
وكان الحكم الدولي الليتواني جيديميناس ماسيكا قد أنهى مباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري، بفوز المارد الأحمر اعتباريا بثنائية نظيفة بسبب عدم حضور الفريق الأبيض إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي بعد مرور عشرين دقيقة على وقت المباراة.

تأخر وصول حافلة الزمالك
ولم تصل حافلة الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي بسبب سوء الظروف الجوية والازدحام المروري والذي دفع مرتضى منصور رئيس النادي لتوجيه تعليمات للاعبين بالذهاب لمنازلهم وعدم خوض لقاء القمة.

يذكر أن مجلس إدارة الزمالك قد أعلن خوض لقاء القمة بالناشئين وإراحة الفريق الأول الذي يستعد لمواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة المُقبلة الموافقة 28-2-2020 ضمن إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
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