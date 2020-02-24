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الأهلي يستغل انسحاب الزمالك بالاستعداد لصن داونز

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:26 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة على هامش إلغاء مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك في قمة الدوري المصري.

 

وعقب إطلاق حكم اللقاء لصافرة إلغاء المباراة لعدم حضور الزمالك قام رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بإجراء تقسيمة بين اللاعبين على ستاد القاهرة الدولي.

 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٨ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية.

 

ويبدأ الأهلي في الاستعداد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة.

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