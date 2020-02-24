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بعد أزمة القمة 119.. تاريخ انسحابات الزمالك في الكرة المصرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:22 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علاء خليف
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قرر نادي الزمالك الانسحاب من مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي والتي كان مقررًا إقامتها اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق عدم استكمال مباريات الدوري الممتاز اعتراضا على وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، قبل أن يتراجع وأعلن مسئولي القلعة البيضاء خوض مباراة القمة أمام الأهلي بفريق الناشئين مواليد 1999، 2000 بالنادي.

وأعلنت قناة "أون سبورت" قبل قليل عن طريق الأستوديو التحليلي الخاص بمباراة القمة، مغادرة لاعبي الزمالك أتوبيس الفريق والعودة لمنازلهم، مؤكدة أن إدارة نادي الزمالك حررت محضرا يفيد بتعطل الحافلة وعدم قدرة اللاعبين على الوصول لإستاد القاهرة ملعب مباراة القطبين.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ انسحابات الزمالك في الكرة المصرية:-

1- 1995 / 1996:
انسحب فريق الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي قبل 5 دقائق من نهاية مباراة الفريقين بالدور الثاني في الدوري الممتاز موسم 1995 / 1996، وذلك اعتراضا على احتساب هدف للأحمر سجله حسام حسن في الدقائق الأخيرة وعدم إلغائه بداعي التسلل.

2- 1998 / 1999:
أعلن الزمالك انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي موسم 1998 / 1999 اعتراضا على طرد أيمن عبد العزيز لاعب الفريق الأبيض بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة بعد تدخل مدافع الزمالك بعنف علي اللاعب إبراهيم حسن نجم الأهلي، لكن فاروق جعفر المدير الفني للفريق الأبيض قرر الانسحاب وقتها، ليحتسب نتيجة المباراة فوز المارد الأحمر 2-0.

3- 2011 / 2012:
انسحب فريق الزمالك برفقة الإسماعيلي من مباراة الفريقين في الدوري الممتاز موسم 2011 / 2012، وذلك بعد أحداث مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شهيدا بعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في 1 فبراير لعام 2012.

4- 2016 / 2017:
أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الانسحاب وعدم استكمال مباريات الدوري الممتاز في موسم 2016 / 2017، بعد تجاهل الحكم جهاد جريشة احتساب ركلة جزاء للزمالك أمام مصر المقاصة بالدوري بعدما لمست الكرة يد أحمد سامي مدافع الفريق الفيومي بشكل واضح.

وتكررت الأزمة في مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري الثاني في نفس الموسم حيث رفض فريق الزمالك التوجه لملعب "بتروسبورت" لخوض مباراته أمام الفريق الفيومي في الجولة الـ22 للدوري، وذلك اعتراضًا من مسؤولي القلعة البيضاء علي تغيير موعد المباراة، وأعلن الحكم محمد فاروق، إلغاء المباراة واعتبر الفريق الأبيض خاسرًا 2/0.

5- 2019 / 2020:
آخر حلقة من مسلسل انسحابات الزمالك في الكرة المصرية كانت اليوم بعدما أعلن الفريق الأبيض الانسحاب من مباراة غريمه الأهلي في لقاء القمة 119 بين الفريقين والتي كان مقررا إقامته مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، وحرر مسئولي القلعة البيضاء محضرًا يفيد بتعطل الحافلة وعدم قدرة اللاعبين على الوصول لملعب اللقاء.

- انسحابات لم تكتمل:
بجانب الانسحابات السابقة التي نفذها الزمالك فعليًا في مباريات الدوري المصري الممتاز والتي سبق ذكرها أعلاه، هناك العديد من الانسحابات التي لم تكتمل بالنسبة للفريق الأبيض أو كانت مجرد تهديدات فقط بالإنسحاب ولم تحدث، وتكرر ذلك الأمر مرات عديدة خلال حقبة الرئيس الحالي للنادي مرتضي منصور، حتي أطلق رواد السوشيال ميديا عليه لقب "حنفي" بسبب تراجعه بشكل مستمر في قراراته بالانسحاب واستئناف مباريات الدوري.
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