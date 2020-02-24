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"الصحة": لم تسجل حالة إصابة بكورونا الجديد داخل المملكة حتى الآن

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:17 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.


وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 79367 شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم 25044 بينما توفي (2719).


وأكدت وزارة الصحة السعودية، عدم صحة للرسالة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تحذير وزارة الصحة من الأكل أو الطلب من المطاعم بسبب فيروس كورونا.


ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد عبدالعالي عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجميع إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسارات عن الفيروس، داعية إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.


وسبق أن أكدت وزارة الصحة السعودية، عدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها فيروس كورونا الجديد.


واستبعدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، انتقال الفيروس عبر البضائع.


وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض، فقد أوضحت وزارة الصحة أن شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى؛ إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين، واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة للحد من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.


‏وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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