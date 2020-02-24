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بسبب مبارة القمة.. رامي صبري يعتزل تشجيع نادي الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:16 م
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رامي صبري
رامي صبري
ولاء عبد الناصر
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أعلن المطرب رامي صبري اعتزاله عن تشجيع نادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وأضاف رامي صبري أنه قرر ذلك نتيجة عدم احترام نادي الزمالك جماهيره وعدم حضوره الماتش أمام النادي الأهلي.

يشار إلى أن رامي صبري طرح قريبا أغنية جديدة بعنوان "مبروك يا زمالك" بمناسبة فوز نادي الزمالك علي السوبر الإفريقي والمصري عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية"مبروك يا زمالك" من كلمات عزيز الشافعي، محمد حامد، ومن غناء وألحان وتوزيع رامي صبري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجم رامى صبرى "حياتى مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى.
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