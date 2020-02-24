تدريبات إحمائية للاعبي الأهلي بعد انسحاب الزمالك

حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض تدريبات إحمائية على ملعب القاهرة الدولي، عقب إنتهاء مباراة الزمالك، بسبب تأخر وصول حافلته، عن موعدها لخوض اللقاء.









وجاء تدريب الفريق، بناءًا على تعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل إستمرار الحالة الفنية للاعبين قبل المباريات المقبلة.









وكان حكم اللقاء اللتواني جينديمانيس، أطلق صافرة بداية المباراة دون حضور الزمالك، لينتظر 20 دقيقة قبل نهايتها بشكل رسمي والذي أعلن انسحابه رسميًا من خوضها.







