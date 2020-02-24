Advertisements
Advertisements
Advertisements

تدريبات إحمائية للاعبي الأهلي بعد انسحاب الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض تدريبات إحمائية على ملعب القاهرة الدولي، عقب إنتهاء مباراة الزمالك، بسبب تأخر وصول حافلته، عن موعدها لخوض اللقاء.


وجاء تدريب الفريق، بناءًا على تعليمات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، من أجل إستمرار الحالة الفنية للاعبين قبل المباريات المقبلة.


وكان حكم اللقاء اللتواني جينديمانيس، أطلق صافرة بداية المباراة دون حضور الزمالك، لينتظر 20 دقيقة قبل نهايتها بشكل رسمي والذي أعلن انسحابه رسميًا من خوضها.


ويستعد الأهلي لاستضافة صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

منذ ساعة

أول رد فعل من وليد سليمان على انسحاب الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري بعد انسحاب الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أزمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي بدقائق

منذ ساعتين

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعة و 22 دقيقة

مرتضي منصور: لو اتخصم نقطة من الزمالك سأترك المحاماة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

عاجل.. العقوبات المنتظرة على الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

08:25 م

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

08:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status