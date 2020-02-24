أول رد فعل من وليد سليمان على انسحاب الزمالك

قرر الحكم الليتواني "ميناس ماجيكا" إطلاق صافرته بنهاية مباراة القمة بين الأهلي الزمالك، بفوز الأهلي إعتبارياً بنتيجة 2-0.





وبعد شد وجذب كبيرين، قرر الزمالك في النهاية عدم خوض مباراة القمة، بعد أن عادت حافلة الفريق المتجهة نحو ستاد القاهرة، لمقر الزمالك في ميت عقبة.





وفي مشهد طريف، إحتفل نجم الأهلي وليد سليمان بالجلوس على الأرض وتوجيه تحية للجماهير، التي لم تحضر للملعب.





وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة والنصف، إلا أنه تقرر تأجليها لمدة ساعة، أعقبها حكم المباراة بالإنتظار لمدة 20 دقيقة، إلا أن أطلق صافرته.





وتقرر خوض المباراة بفريق من الشباب من جانب الزمالك، إلا أن الفريق إستقر في النهاية على عدم خوض المباراة.