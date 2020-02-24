"مدني تبوك" تحذر المواطنين من التقلبات الجوية

حثت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الاثنين، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية خلال اليوم وغداً.





ووفقا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، واحتمال تساقط البرد وتدني مدى الرؤية على تبوك، وتيماء، وضباء، وأملج، والبدع، وحقل، والوجه.





وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة على الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة.