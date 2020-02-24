بعد انسحاب الزمالك أمام الأهلي.. مشهد المقاصة يطل برأسه من جديد

أطلق الحكم الليتواني "ميناس مادجيكا" صافرته بإعلان نهاية مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي كان مقرر إقامتها على أرضية ستاد القاهرة الدولي.





واعتبر النادي الأهلي فائزاً بالمباراة بنتيجة 2-0، بعد أن قرر نادي الزمالك عدم خوض المباراة.





وبدأت الأزمة بتلويح إدارة الزمالك بالإنسحاب من المباراة، قبل أن يتراجع ويقرر خوض اللقاء بفريق مكون من مواليد 99 و2000 و2001.





وإنطلقت حافلة الزمالك بالفعل نحو الملعب، وتقرر تأجيل المباراة لمدة ساعة، لتقام في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، بدلاً من السابعة والنصف.





وقرر الحكم الليتواني الإنتظار لمدة 20 دقيقة، قبل أن يطلق صافرته بإعلان نهاية المباراة بفوز الأهلي إعتبارياً.





وأعاد الزمالك للأذهان مشهد إنسحابه من لقاء مصر المقاصة في الدور الثاني موسم 2016/2017، حين تقرر الحكم إطلاق صافرته بنهاية المباراة، بعد وصول لاعبي المقاصة وعدم وصول لاعبي الزمالك.





وتقرر وقتها إعتبار الزمالك مهزوماً بنتيجة 2-0، وتم خصم تسع نقاط من رصيده بنهاية الموسم، تسببت في حصوله على المركز الرابع.