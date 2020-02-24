Advertisements
Advertisements
Advertisements

كلوب يعلن تشكيلة ليفربول الرسمية أمام وست هام.. صلاح أساسيا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:00 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد عصام
Advertisements
أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.
خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.
خط الوسط : فينالدوم - فابينهو - نابي كيتا.
خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينيو - ساديو ماني.

وكان قد تعرض فريق ليفربول للهزيمة على يد فريق أتليتكو مدريد الإسباني بالمباراة الماضية بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو فب العاصمة الإسبانية مدريد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفربول كلوب رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 10 ساعة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر"

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مرتضي منصور: لو اتخصم نقطة من الزمالك سأترك المحاماة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يتحدى الجنايني: لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعة

مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

منذ 37 دقيقة

عاجل - أزمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي بدقائق

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:25 م

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

08:19 م

مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

08:35 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status