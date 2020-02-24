كلوب يعلن تشكيلة ليفربول الرسمية أمام وست هام.. صلاح أساسيا

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - فابينهو - نابي كيتا.

خط الهجوم : محمد صلاح - فيرمينيو - ساديو ماني.





وكان قد تعرض فريق ليفربول للهزيمة على يد فريق أتليتكو مدريد الإسباني بالمباراة الماضية بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو فب العاصمة الإسبانية مدريد.



