في غياب الزمالك.. الأهلي يحسم القمة بثنائية

أطلق الليتواني جيدي ميناس ماسيكا صافرة نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد مرور ٢٠ دقيقة والتي كان من المقرر خوضها على ستاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.









ونفذ الحكم الليتواني الوائح بإنهاء المباراة بعد مرور ٢٠ دقيقة على إطلاق صافرة البداية لعدم وجود فريق الزمالك على أرضية الملعب.









وستعتمد لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نتيجة المباراة لصالح الأهلي بالفوز بهدفين دون مقابل، ليصل للفوز السادس عشر على التوالي.









ورفع الأهلي بهده النتيجة رصيده إلى ٤٨ نقطة جمعهم من الفوز في ١٦ مباراة متتالية، بينما تجمد رصيد الزمالك عند ٣١ نقطة في المركز الثالث.



