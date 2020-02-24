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محافظة القاهرة: دعمنا منطقة التجمع الخامس بـ 12 شفاط مياه

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:59 م
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اللواء إبراهيم عوض
اللواء إبراهيم عوض
هدى عبدالرازق
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قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه تقرر تأجيل االدراسة في جميع مدارس المحافظة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة الطلاب.

وأشار "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن كثافة مياه الأمطار المتساقطة اليوم شديدة ولم تتوقف حتى الآن، موضحا أن محافظ القاهرة متواجد في الشارع منذ الواحدة ظهرًا.

وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، أنه تم تدعيم مدينة القاهرة الجديدة بـ 12 شفاط مياه، موضحwا أن منطقة التجمع الخامس تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تعاون بين كل الجهات لمواجهة الأمطار.
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مياه مصر اللواء إبراهيم عوض اخبار

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