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عاجل.. الحكم الليتواني مازيكا يعلن انسحاب الزمالك أمام الأهلي في القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:46 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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أطلق الحكم الليتواني جيديميناس مازيكا صافرته ليعلن انسحاب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي والتي كان مقررا إقامتها اليوم في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ولم يحضر نادي الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة وتعطل الحافلة.

وتنص لائحة اتحاد الكرة أن تحسب المواجهة لصالح الفريق الحاضر، واعتباره فائزا بنتيجة 2-0.

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