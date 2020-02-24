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عاجل - ترتيب الدوري المصري بعد انسحاب الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:57 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الصو
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فشلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الوصول إلى أرضية ملعب القاهرة الدولي، لمواجهة الأهلي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء ذلك ليعلن الزمالك، انسحابه رسميًا من خوض اللقاء، حيث نزل طاقم التحكيم ولاعبي الأهلي، وانتظر اللتواني جينديمانيس حتى الدقيقة العشرين قبل أن يطلق صافرة النهاية.

واعتبر الأهلي فائزًا بنتيجة المباراة بهدفين دون رد، حسب لوائح الاتحاد الدولي "فيفا"، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، على صدارة الترتيب.

ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري المصري عقب انسحاب الزمالك وفوز الأهلي، من خلال التقرير الآتي:-

1-الأهلي 48 نقطة.
2- المقاولون العرب 32 نقطة.
3- الزمالك 31 نقطة.
4- بيراميدز 29 نقطة.
5- الاتحاد السكندري 27 نقطة.
6- سموحة 24 نقطة.
7- إنبي 24 نقطة.
8- الإنتاج الحربي 23 نقطة.
9- الإسماعيلي 21 نقطة.
10- المصري البورسعيدي 20 نقطة.
11- حرس الحدود 19 نقطة.
12- الجونة 19 نقطة.
13- أسوان 18 نقطة.
14- طلائع الجيش 15 نقطة.
15- طنطا 15 نقطة.
16- مصر المقاصة 14 نقطة.
17- وادي دجلة 14 نقطة.
18- اف سي مصر 11 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري المصري الزمالك الأهلي

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