تركيا وإيران يبحثان سبل مكافحة فيروس "كورونا"





بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الإثنين، آخر التطورات المتعلقة بتفشي فيروس "كورونا" الجديد في المنطقة.





وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان: أن "وزير الخارجية الإيراني ونظيره التركي ناقشا آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في المنطقة وسبل مواجهته".





وأوضحت: أن الوزيرين أكدا خلال مكالمة هاتفية "الحاجة إلى الحفاظ على المعاهدات المشتركة وتعزيزها بما يتوافق مع المعايير الصحية والوقائية".





وكانت الخطوط الجوية التركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، وقف رحلاتها إلى 4 مدن إيرانية، وخفض عدد الرحلات إلى العاصمة طهران إلى رحلتين أسبوعيا بشكل مؤقت حتى يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير الجاري على خلفية انتشار فيروس "كورونا" هناك.





وقال مصدر في مكتب الإعلام في الخطوط الجوية التركية: إن "الخطوط الجوية التركية قررت إيقاف رحلاتها الجوية إلى مدن أصفهان ومشهد وشيراز وتبريز بشكل متبادل بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد"، مضيفاً "كما حددت الشركة عدد رحلاتها للعاصمة الإيرانية طهران إلى رحلتين أسبوعيا".





وأعلنت تركيا، يوم أمس الأحد، أنها ستغلق معابرها الحدودية مع إيران من طرف واحد، وأنها ستوقف جميع الرحلات الجوية والبرية، بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.





وكانت إيران، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة الوفيات لديها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغت 14 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 64 شخصًا.



