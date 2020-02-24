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'فضيحة زملكاوية ولعب عيال'.. هكذا علق عمرو محمود ياسين على مباراة الأهلي والزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:21 م
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عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
روان هيثم محمد
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عبر الفنان محمود ياسين عن استياءه من عدم حضور فريق نادي الزمالك في مباراة اليوم مع نادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "ياسين" قائلا: "فضيحة زملكاوية وسوري لعب عيال".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "فعلا والله شغل عيال، ده استهتار بالجماهير والمسابقات ودولة بحالها".

وفي سياق آخر قدم "ياسين" العديد من الأعمال الفنية منها ثورة الحريم، خاص جدا، شق الثعبان، أولاد عزام، نساء لا تعرف الندم، ايد واحدة، زجزاج، ويأتي النهار.

وشارك في تأليف أعمال فنية منها ليالي الحلمية6، نصيبي وقسمتك.
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