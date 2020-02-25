كورونا يغزو دول جديدة وسقوط وفيات

تحول فيروس كورونا إلي خطر عالمي بعد زيادة أعداد المصابين في إيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وظهرت حالات جديدة في دول أخرى، مثل الكويت، ولبنان، وإسرائيل، وأفغانستان، والبحرين، بالإضافة إلى رفع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية حالة الاستعداد القصوي لمواجهة الفيروس.



كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، الاثنين، وفاة سابع حالة، وإصابة 161 حالة جديدة بفيروس كورونا، وزاد إجمالي المصابين بالفيروس في كوريا الجنوبية إلى 763 شخصا منهم 115 حالة جديدة في مدينة دايغو، التي تعيش حالة عزلة بعد زيادة عدد حالات الإصابة بالمرض، ووقف خطوط الطيران الآسيوية كل الرحلات لهذه المدنية حتي 8 مارس القادم أو 28 مارس الجاري.



وأكد كيم كانغ-ليب نائب وزير الصحة في كوريا الجنوبية، في تصريح للصحفيين: "إذا لم تتمكن الوزارة من منع انتشار المرض في مدنية دايغو بطريقة صحيحة، يمكن أن يؤدي الفيروس إلى عدوى وبائية على مستوى البلاد.



الخطر يصل أوروبا

صرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، أنه يعقد مباحثات مع وزراء الصحة الأوروبيين، لمناقشة سبل التعامل مع التفشي الوبائي المحتمل للمرض في أوروبا، بعد أن كشفت إيطاليا عن ثالث حالة وفاة بسبب الفيروس، ووصلت حالات الإصابة في إيطاليا إلى 150 حالة.



أضاف "فيران" خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد وباء كورونا في فرنسا، لكن هناك أزمة على أبواب فرنسا في إيطاليا، وبلاده تراقب الوضع الإيطالي في حذر ويقظة".



وأغلقت إيطاليا عدد من المناطق والمدن المتضررة في أغلب مناطق الشمال، ومنعت الحكومة التجمعات وألغت مهرجان في البندقية التي ظهرت فيها حالتين، ضمن محاولات وزارة الصحة لإحتواء انتشار للمرض في القارة الأوروبية.



وأوقفت النمسا خدمات القطارات عبر جبال الألب من إيطاليا لأربع ساعات تقريبا، بعد أن ظهرت أعراض الكورونا على اثنين من المسافرين منها الحمى، لكنها سمحت للقطار آخر، فيما بعد، والذي يحمل 300 راكب من مدينة البندقية الإيطالية ومتجه لميونيخ الألمانية، بالعبور بعد أن جاءت نتيجة اختبارات الفيروس سلبية.



في السياق، شدد "كارل نيهامر"، وزير الداخلية النمساوي، إن مجموعة عمل حكومية تجتمع بسبب انتشار فيروس كورونا، الاثنين، لمناقشة فرض قيود على التنقلات على الحدود مع إيطاليا وحركة القطارات بين النمسا وإيطاليا.



الصين

وأعلنت الصين أن أكثر من 20 منطقة، منها بكين وشنغهاي وأقاليم مثل خنان وآنهوي، لم تظهر بها حالات إصابة جديدة بالمرض، وكشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أن إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين بلغ 77150 حالة، ووصلت عدد حالات الوفاة 2592.



وخفضت مناطق يوننان وغوانغدونغ وشانشي وغويتشو، إجراءات الطوارئ عن أعلى درجة، وخفض إقليم غانسو ولياونينغ القيود على التنقلات، وباستثناء إقليم هوبي منطقة انتشار الفيروس، ورصدت وزارة الصحة 11 حالة إصابة جديدة في البر الصيني الرئيسي.



اليابان

وصل الفيروس إلى 28 دولة ومنطقة بالقرب من الصين، وفق الإحصاء من رويترز، ووصلت حالات الوفيات 24 حالة، وارتفعت حالات الإصابة في اليابان 773 حالة، على سفينة سياحية رهن الحجر الصحي قرب طوكيو، وتوفي راكب ثالث، وهو ياباني عجوز.



الشرق الأوسط

في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت الكويت عن 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لأشخاص كانوا في إيران، بينما كشفت وزارة الصحة في البحرين عن رصد أول حالة مصابة بالفيروس، طبقا لما نشرته وكالة الأخبار الرسمية.



وكشفت أفغانستان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وأعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إصابة مواطنة لبنانية قادمة من إيران بفيروس كورونا المستجد، والاشتباه في حالتين في البلاد.



وأعلنت إيران، تسجيل 43 حالة إصابة مؤكدة و12 حالة وفاة، وجاءت أغلب الإصابات في مدينة قم، كما منعت السعودية والكويت والعراق وتركيا وأفغانستان السفر والدخول لإيران.