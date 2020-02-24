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علاقة محرمة.. التحقيقات تكشف كواليس مقتل سيدة على يد زوجها بالوراق

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل زوجة على يد زوجها عامل ويدعى "أحمد.م"، بعد أن رأها في وضع مخل مع والده، فاستل سكينًا وقام بطعنها على الفور.

وكشفت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة عاد الزوج من عمله للمنزل مبكرًا، واتجه لغرفة والده للاطمئنان عليه، فشاهد زوجته في أحضان والده، يمارسا علاقة محرمة، فاستل سكينًا من المطبخ وقام بطعنها على الفور، دفاعًا عن شرفه وأمرت النيابة بتشريح جثة السيدة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقي إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، وتحفظت على جثة المجني عليها.
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قتل الوراق النيابة

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