Advertisements
الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر"
الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:39 م
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر يحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية.
وأضاف مرجان في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي في ملعب المباراة
ويحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية ويحترم جميع الأطراف".
وتابع :"هناك لوائح سيتم تنفيذها، سبب تأجيل المباراة هي الأمطار
وتأخر الحكام".
وزاد :"الوطن العربي ينتظر مباراة القمة لكن في النهاية أقول: "ربنا
يعين القائمين على الرياضة".
وأشار :"النادي الأهلي يلتزم باللوائح والقوانين ولذلك هو النادي
الأهلي".
وواصل :"كل واحد لا بد أن يراجع نفسه عندما يتحدث، ونتمنى أن تسير
الأمور".
Advertisements