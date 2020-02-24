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الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:39 م
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محمد مرجان
محمد مرجان
علي نبوي
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قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر يحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية.

 

وأضاف مرجان في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي في ملعب المباراة ويحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية ويحترم جميع الأطراف".

 

وتابع :"هناك لوائح سيتم تنفيذها، سبب تأجيل المباراة هي الأمطار وتأخر الحكام".

 

وزاد :"الوطن العربي ينتظر مباراة القمة لكن في النهاية أقول: "ربنا يعين القائمين على الرياضة".

 

وأشار :"النادي الأهلي يلتزم باللوائح والقوانين ولذلك هو النادي الأهلي".

 

وواصل :"كل واحد لا بد أن يراجع نفسه عندما يتحدث، ونتمنى أن تسير الأمور".

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