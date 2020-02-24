الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر"

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأحمر يحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية.

وأضاف مرجان في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي في ملعب المباراة ويحترم اللوائح والقوانين ويقدر الدولة المصرية ويحترم جميع الأطراف".

وتابع :"هناك لوائح سيتم تنفيذها، سبب تأجيل المباراة هي الأمطار وتأخر الحكام".

وزاد :"الوطن العربي ينتظر مباراة القمة لكن في النهاية أقول: "ربنا يعين القائمين على الرياضة".

وأشار :"النادي الأهلي يلتزم باللوائح والقوانين ولذلك هو النادي الأهلي".

وواصل :"كل واحد لا بد أن يراجع نفسه عندما يتحدث، ونتمنى أن تسير الأمور".