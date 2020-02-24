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تشكيل الأهلي في ملعب القاهرة بدون الزمالك
الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:38 م
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علي نبوي
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أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الفني للفريق الأول لكرة القدم
بالنادي الأهلي تشكيل فريقه والذي سيخوض به مواجهة الزمالك مساء اليوم الإثنين على
ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، أيمن أشرف، أحمد فتحي
في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.
في خط الهجوم: وليد سليمان، حسين الشحات، مروان محسن
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