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الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك اعتدال نسبي في حالة البحرين الأحمر والمتوسط، ولكن من المتوقع اضطراب في حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر غدًا.

وتابع "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز": "تتحسن الأجواء بعد ظهر الغد على القاهرة ومحافظات الوجه البحري"، موضحة أن الأجواء ستستقر يوم الأربعاء على كافة مناطق الجمهورية بداية من الأربعاء، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، وتتكون الشبورة المائية من فجر الأربعاء، وستستمر حالة الاستقرار لمدة 72 ساعة.

وأوضح أن درجات الحرارة سترتفع بداية من يوم الأربعاء، حيث ترتفع بمعدل 5 درجات.
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حركة الملاحة الطقس الارصاد

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