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مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:35 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
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رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول العقوبات المنتظرة عليه من جانب الجبلاية بعد عدم ذهاب الفريق إلى ستاد القاهرة اليوم لخوض مباراة الأهلي.

 

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة صدى البلد :"لو تم خصم أي نقاط من الزمالك هعتزل من المحاماة ومجلس الشعب".

 

وتابع: "كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم وإذا كان الحديث عن تتويج الأهلي ببطولة الدوري، مبروك الدوري للأهلي".

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