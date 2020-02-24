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عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:25 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هاني عصام
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيصعد ملف أزمة مباراة القمة اليوم أمام الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة صدى البلد :"لا أعلم هل وصل لاعبو الزمالك إلى ستاد القاهرة من عدمه، لست متواجد في ستاد القاهرة أنا موجود في منزلي".

وتابع :"سأذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا تم خصم أي نقاط من رصيد الزمالك".

وواصل :"لا يجوز أن يقوم الأهلي بإصدار بيان جزء كبير منه الهجوم عليا وعلى الزمالك بدون سبب".

وأضاف :"العقوبات كانت فورية على بعض لاعبي الزمالك اليوم، كنت مجتمع مع اللاعبين اليوم لتوزيع المكافآت عليهم وبعض اللاعبين لم يحصلوا على أي مستحقات وتم الخصم منها".

وواصل :"لجنة الانضباط ذبحت لاعبي الأهلي والزمالك بسبب العقوبات الموقعة والجمعية العمومية لم تعتمد لائحة الجبلاية من الأساس، ولا أعرف لماذا يحتك الأهلي بي في لائحته".

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