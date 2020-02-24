عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيصعد ملف أزمة مباراة القمة اليوم أمام الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية.





وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة صدى البلد :"لا أعلم هل وصل لاعبو الزمالك إلى ستاد القاهرة من عدمه، لست متواجد في ستاد القاهرة أنا موجود في منزلي".





وتابع :"سأذهب إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا تم خصم أي نقاط من رصيد الزمالك".





وواصل :"لا يجوز أن يقوم الأهلي بإصدار بيان جزء كبير منه الهجوم عليا وعلى الزمالك بدون سبب".





وأضاف :"العقوبات كانت فورية على بعض لاعبي الزمالك اليوم، كنت مجتمع مع اللاعبين اليوم لتوزيع المكافآت عليهم وبعض اللاعبين لم يحصلوا على أي مستحقات وتم الخصم منها".





وواصل :"لجنة الانضباط ذبحت لاعبي الأهلي والزمالك بسبب العقوبات الموقعة والجمعية العمومية لم تعتمد لائحة الجبلاية من الأساس، ولا أعرف لماذا يحتك الأهلي بي في لائحته".



