محافظة الجيزة: لدينا خطة محكمة لمواجهة الأمطار

قال اللواء علاء بدران، سكرتير محافظ الجيزة، إن قيادات المحافظة متواجدون في الشارع لمتابعة تأثير سقوط الأمطار على مختلف المناطق.



وأشار "بدران"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه فور إعلان هيئة الأرصاد تعرض البلاد لموجة من الطقس السيىء، تم وضع خطة للتعامل سقوط الأمطار، معقبا: "تعلمنا من الخبرات السابقة".



وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم إعادة نشر معدات المحافظة في الأماكن المحتمل سقوط الأمطار عليها، حيث هناك انتشار موسع لعربات شفط المياه، منوها بأن كميات الأمطار لم تكن ضخمة ولهذا لم يكن هناك احتياج للاستعانة بإمكانيات المحافظات المجاورة.

