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عاجل.. مرتضى منصور يتحدى الجنايني: لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:20 م
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
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تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن واقعة انسحاب فريقه أمام الأهلي في المواجهة التي كان مقررا إقامتها اليوم في الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء اليوم: " لا أعلم شيئا عن حافلة الفريق التي كان مقررا أن تذهب إلى ملعب القاهرة الدولي".

وتابع: " لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك وأتحدى عمرو الجنايني لو قدر يخصم نقطة من الزمالك".

وأضاف: "الزمالك سيتجه للمحكمة الرياضية في حال تم خصم أي نقطة من الفريق في بطولة الدوري".


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