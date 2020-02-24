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ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:19 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأنه يتمنى عدم وصول فريق الزمالك لاستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة الأهلي في القمة.


وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أتمنى من كل قلبي ان يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وان يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي".


وأضاف :"هذا هو أفضل سيناريو ممكن لجميع الأطراف..اعرف الأوامر الذي حصل عليها مسؤولي فريق الشباب وصدقوني عدم وصول الفريق أكرم بكثير للجميع".
ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع
ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع
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