ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأنه يتمنى عدم وصول فريق الزمالك لاستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهة الأهلي في القمة.









وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أتمنى من كل قلبي ان يتعثر ناشئي الزمالك في الوصول لاستاد القاهرة في الموعد المحدد وان يتم احتساب النتيجة ٠-٢ لصالح الأهلي".







