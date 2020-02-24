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عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:12 م
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الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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في مفاجأة مدوية، غادر لاعبو الزمالك حافلة فريقهم إلى منازلهم وذلك قبل دقائق من انطلاق مباراتهم أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت قناة "أون سبورت" عن طريق الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة القمة، أن نادي الزمالك حرر محضرا يفيد بتعطل الحافلة وعدم قدرة اللاعبين على الوصول لاستاد القاهرة ملعب مباراة القطبين.

وكان من المقرر أن يخوض الأهلي مباراته أمام الزمالك في السابعة والنصف، قبل أن يخرج اتحاد الكرة ويؤجل اللقاء لمدة ساعة كاملة.
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