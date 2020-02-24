بعد تأجيلها غدًا.. تعرف على موعد انتظام العملية الدراسية من جديد

كشف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن موعد انتظام الدراسة بعد تأجيلها بجميع المدارس غدًا الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها شوارع القاهرة.



وأوضح "عبدالعال" أن انتظام العملية الدراسية سيكون بعد غد الأربعاء، عقب استقرار الأحوال الجوية، وعودة الشوارع لطبيعتها.



يذكر بأن محافظ القاهرة أكد على أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اتخذت كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرًا للظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.



ويناشد محافظ القاهرة المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظواهر الجوية، ويهيب بالمواطنين الاطمئنان وعدم الانزعاج، والتواصل مع غرفة الأزمات بالمحافظة وبمختلف أحياء المحافظة في حالة حدوث أي طارئ.



وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع بنفسه من شوارع القاهرة وغرفة الأزمات المركزية على مدار الساعة وأنه شدد على جميع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.