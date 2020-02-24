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تعليق الدراسة في مدارس القاهرة غدًا بسبب الأمطار

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال وجه بتعليق الدراسة بجميع مدارس القاهرة غدا نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن المحافظ له الحق في اتخاذ قرار تعليق الدراسة وفقا لسلطاته، مشيرا إلى أنه ليس قرار وزير التعليم.

ونوه إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدا أكثر من اليوم، مشيرًا إلى أن منطقة التجمع الخامس "غرقانه" بسبب الأمطار، معقبا: "الأجهزة المختصة بتسحب المياه من الشوارع بس مفيش فايده".

وتشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.

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المدارس القاهرة الثلاثاء

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