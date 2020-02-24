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السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:51 م
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السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر
تصوير: ياسمين عليوة
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تعرض عدد من السيارات المملوكة للمواطنين بمحافظة القاهرة، للغرق في العديد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة؛ وذلك بعد استمرار هطول الأمطار لساعات طويلة الويم الإثنين، وارتفاع منسوب المياه لأمتار.

وضربت حالة من الشلل المروري شوارع محافظة القاهرة، اليوم الإثنين؛ بعد استمرار لهطول الأمطار لساعات، مما أدى إلى توقف الطرق الرئيسية والميادين العامة.

وتستمر محافظة القاهرة في أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بمنطقة مدينة نصر؛ حيث دفعت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بعشرات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، بالإضافة إلى عدد من المعدات المحمولة لسحب المياه.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على محافظتي القاهرة والجيزة، مصحوبة بأمطار رعدية، وطالبت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، ورياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
السيارات تغرق في مياه الأمطار بمدينة نصر (صور)
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