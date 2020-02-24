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معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم ينظم حفل إطلاق "دراسة العلاقات المصرية الأفريقية"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:48 م
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جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفجر
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ينظم معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، السبت المقبل، حفل إطلاق وإخراج الدراسة، الساعة 3 عصرًا، وذلك بمقر المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، بمنطقة أرض الجولف بجوار كلية البنات "عين شمس".


يتضمن حفل إطلاق "دراسة العلاقات المصرية الأفريقية" مسار وتحديات في جلسته الأولى التي تستمر لمدة 60 دقيقة من الساعة (3 - 4) عصرًا، وتشمل كلمة كل من الدكتور عدلي سعداوي طلبة عميد المعهد، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، الدكتور مصطفى الفقي رئيس فريق إعداد الدراسة، والدكتورة أماني الطويل محرر الدراسة وعرض لأهم نتائجها، وعرض نتائج الدراسة.

كما تتضمن الجلسة الثانية نقاش مفتوح بعنوان "ماذا بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؟"، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي، خلال الساعة من (4-5) مساءً، ويشمل اللقاء "العمل الجماعي الأفريقي كيف يكون؟، التعاون على المستوى الثنائي، دور مصر في المرحلة القادمة وأهم ما يمكن التركيز عليه، الربط بين خطط التنمية المصرية وخطة 2062 الأفريقية، والتحديات التي تواجه حركة مصر في أفريقيا وكيف يمكن التغلب عليها".
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الكلمات المفتاحية

معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية مصر دراسات جامعة الفيوم افريقيا اخبار ابحاث

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