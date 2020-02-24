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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:47 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 24/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الصحة العاليمة: على العالم الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، إن على العالم بذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" الجديد، والاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين جراء حادث الدهس إلى 30 شخصًا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
ارتفع عدد المصابين في حادث دهس بألمانيا، مساء اليوم الأثنين، إلى 30 شخصا، بسبب عملية دهس شهدتها بلدة فولكمارسن غرب البلاد.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الطيران الإسرائيلي يشن غارة جوية على قطاع غزة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، مساء اليوم الإثنين، بشن غارة جديدة لطائرة حربية إسرائيلية على موقع شمالي قطاع غزة، وذلك بسبب استمرار قطاع غزة في إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل.

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الكلمات المفتاحية

وباء عالمي محتمل قطاع غزة بوابة الفجر الطيران الإسرائيلي الصحة العاليمة ألمانيا

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