أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 24/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مساء اليوم الإثنين، إن على العالم بذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" الجديد، والاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".







