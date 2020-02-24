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فيروس كورونا يهوي بمؤشرات البورصات الأوربية في الختام

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:38 م
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بورصة إيطاليا
بورصة إيطاليا
وكالات
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هوت مؤشرات البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة السوق الإيطالي بعد تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا هناك.

وتراجع قطاع السفر والترفيه بنحو 6 بالمائة ليقود موجة التراجعات.

وأدى تفشي الكورونا في إيطاليا إلى انخفاض الأسهم الأوروبية وهروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، حيث أبلغت البلاد عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 152 حالة.

واتخذت إيطاليا بعض التدابير المبدئية، حيث تم إغلاق المدارس والجامعات في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والعديد من الأماكن العامة الأخرى.

وارتفعت ثقة الشركات في اقتصاد ألمانيا خلال الشهر الحالي رغم مخاوف فيروس كورونا.

وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 3.8 بالمائة ليسجل 411.8 نقطة.

وبلغت خسائر مؤشر "فوتسي إم.بي.أي" الإيطالي الخسائر نحو 5.4 بالمائة ليسجل 23427.1 نقطة

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 3.3 بالمائة ليسجل 7156.8 نقطة.

وفقد مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 3.3 بالمائة ليسجل 5791.8 نقطة.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 4 بالمائة ليسجل 13035.2 نقطة.

وصعد سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 1.0861 دولار.
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كورونا في ايطاليا فيروس كورونا بورصة إيطاليا البورصات الأوروبية

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