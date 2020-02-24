محمد فضل: قرارات لجنة الانضباط والأخلاق مستقلة ولا يحق لأحد التدخل فيها

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، على الاستقلالية التامة لقرارات لجنة الانضباط والأخلاق.





وقال محمد فضل في تصريحات صحفية، "قرارات لجنة الانضباط مستقلة ولا يحق لأعضاء في اللجنة الخماسية التدخل فيها"، مضيفًا: "لا صحة لما تردد عن تدخلي في قرارات لجنة الانضباط الخاصة بمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك".





وتابع محمد فضل : "أكرر أن المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط هو من اتخذ العقوبات على لاعبي الأهلي والزمالك وليس أنا، ومن الطبيعي أن تكون العقوبات رادعة بسبب الإساءة لمصر خارجيا، وصعب أن أعقب على قرارات لجنة الانضباط التي تعد أحكام قضائية".





وأوضح محمد فضل : "تعاقدنا في السوبر كان مع مجلس أبو ظبي للإعلام التابعة له قناة أبو ظبي وحصلنا على أسطوانة اللقاء منه، ولقطات المخالفين تم تغطيتها عبر 15 كاميرا من ملعب اللقاء".





وتابع محمد فضل : "مجلس أبوظبي الرياضي وقناة أبوظبي الرياضية ينتميان لجهة واحدة بدولة الإمارات".





وواصل محمد فضل : "الأسطوانة التي تحتوي على أحداث السوبر موجودة في مقر الاتحاد لكل من يريد الحصول عليها".





وشدد محمد فضل على إن اللجنة الخماسية تعمل من أجل المصلحة العامة ودون أي انتماءات والدليل الهجوم عليها من الجميع، مؤكدًا على أنه لا يمكن أن ترضي عقوبات اتحاد الكرة كل الأطراف المعنية.





وقال عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم: "لم ولن نرضى أن يكون اتحاد كرة القدم المصري الطرف الأضعف في المنظومة الكروية".



