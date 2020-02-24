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السعودي للرياضات اللاسلكية ينظم "بطولة القصب" في 5 فئات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:25 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والربوت، عن إقامة بطولة القصب للرياضات اللاسلكية في ميدان بلدية القصب، الجمعة المقبلة.

ودعا الاتحاد المهتمين للمشاركة في فئات البطولة المتنوعة، مسابقات "طائرات الهليكوبتر، وطائرات الجت، والطائرات المروحية 3D، ودراق بنزين، ودراق كهرباء".

وأكد المنظمون ضرورة امتلاك المتسابق لعضوية الاتحاد والالتزام بشروط البطولة.

ولقي ميدان البطولة، اهتمام رئيس بلدية القصب، دغيشم بن فهد الدغيشم، الذي وجه بتوفير جميع الإمكانات لإنجاح البطولة، من خلال التجهيزات المادية والكوادر البشرية، ودورات المياه، وتهيئة مكان مخصص للنساء للاستمتاع بمشاهدة منافسة البطولة.

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الكلمات المفتاحية

بطولة القصب الرياضات الاسلكية الاتحاد السعودي

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