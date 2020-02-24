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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك اليوم "بث مباشر".. لايف بث مباشر مباراة الاهلي ضد الزمالك "كورة لايف"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:25 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.
- موعد مباراة الأهلي والزمالك لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
- كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي والزمالك، للاستمتاع بها حصريًا فور انطلاقها عبر قنوات ON SPORT.
- بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك كول كورة COOLKORA
يسعى الأهلي لحسم نقاط المباراة من أجل التغريد في صدارة ترتيب الدوري المصري، بث مباشر للمباراة Kora Online، ويعول الأهلي في مباراة اليوم على خدمات كلا من الثلاثي الهجومي الشحات، وبادجي، ووليد سليمانalahly ONLINE.
- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي والزمالك
ونقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.


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