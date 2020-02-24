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شعبة الدخان: رفع أسعار السجائر حاليًا عبارة عن "جشع التجار"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:24 م
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أسعار السجائر
أسعار السجائر
محمد عصام
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قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان "السجائر والمعسل" بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر لم يتم تطبيقها إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ونشرها بالجريدة الرسمية، وأي رفع في أسعار السجائر حاليًا ما هو إلا جشع من التجار ويجب على مصلحة الضرائب وجهاز حماية المستهلك مواجهتة وضبط المخالفين، قائلًا: "الأسعار لم ترتفع حتى الآن.. وأي زيادة جديدة لن تتم قبل نشر قرار مجلس النواب في الجريدة الرسمية".

وأكد إمبابي لـ "الفجر" على أن الشعبة إتفقت مع وزارة المالية على عدم رفع أسعار السجائر خلال العامين القادمين بعد الزيادة الأخيرة التى أقرها مجلس النواب.

وتوقع "إمبابي" ، أن يتم نشر قرار تعديل أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة المطبقة على منتجات السجائر والمعسل خلال أسبوع من الآن بحد اقصي.

وكان مجلس النواب أعلن اليوم الموافقة على تعديل قانون القيمة المضافة بزيادة  الضرائب المفروضة على مختلف الشرائح السعرية للسجائر بقيمة تتراوح بين 50 قرشا إلى جنيه واحد، مع فرض ضريبة بقيمة 50% على ثمن كل علبة، كما رفع الضرائب على أسعار المعسل المحلي إلى 165% و200 % على المعسل المستورد.

وتابع إمبابي: "الشعبة طالبت وزارة المالية بسياسية ضريبة طويلة الأمد واعتقد أن التعديلات الجديدة ستسمح باستقرار الأسعار لمدة عامين دون تغير في حجم الضريبة".

 

وأضاف إمبابي، أن الزيادة الجديدة تتيح لوزارة المالية تحقيق الحصيلة المستهدفة من الضرائب المفروضة على التبغ والسجائر بقيمة  67 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي مقارنة بنحو 58 مليار جنيه العام المالي الماضي.
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مصلحة الضرائب مجلس النواب شعبة الدخان الاسعار الرسمية للسجائر الاسعار الجديدة للسجائر اسعار السجائر

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