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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر بدون تقطيع Ahly ماتش HD

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:22 م
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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك
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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك مساء اليوم الإثنين 24 فبراير الجاري، YALLA SHOOT الأهلي يستضيف الزمالك، بقمة الدوري العام.
كورة ستار، حيث يبحث فريق الزمالك تحقيق الفوز على غريمه التقليدي، وتأكيد تفوقه عقب الفوز عليه بكأس السوبر المصري،KORA STAR الزمالك يبحث العودة للمنافسة على اللقب المحلي.
ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لتحقيق الفوز على غريمه الزمالك وتصحيح مساره بعد هزيمة السوبر أمامه مطلع الإسبوع الحالي، كورة حصري الأهلي يستضيف الزمالك من أجل الحصول على ثلاث نقاط ومواصلة نتائجه المميزة بالدوري، KORA7ASRY، الزمالك ضيفًا على الأهلي بملعب القاهرة الدولي.
موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك بالدوري العام
وتُقام مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، اليوم الإثنين 24 فبراير الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك بالدوري العام
كورة جول حيث سيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد الزمالك، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري، KORA GOAL الأهلي يستضيف الزمالك بقمة الكرة المصرية.
لايف شووت حيث يدخل فريق الزمالك مباراته أمام الأهلي وهو محتلًا المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 45 نقطة، LIVE SHOOT الأهلي يبحث عن الفوز أمام غريمه التقليدي الأهلي.
كورة أونلاين، حيث يدخل الأهلي المباراة، وهو طامحًا في تحقيق الفوز دون غيره أمام المارد الأبيض لمواصلة سلسلة اللاهزائم بالمسابقة المحلية تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، KORA ONLINE الزمالك ضيفًا على الأهلي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك، عبر كورة فور جول، بموقع الفجر الرياضي، KORA4GOAL بدون تقطيع أو إعلانات.


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