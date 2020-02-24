وزير الخارجية السعودي يبحث مع "جوتيريس" مستجدات الأحداث

اجتمع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنكونيو جوتيريس، بمدينة جنيف، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وفد المملكة العربية السعودية، في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الاثنين، وقال الوزير في كلمته، إن «العَرَبِية السُعُودِية تشهد الكثير مِن التَطَوُرَات الإِيجَابِيَة عَلَى أَكثَر مِن مِحوَر، وَأنجزت خُطُوَاتٍ إِصلاَحِيَةٍ رَائِدَة، محورها الإِنسَان وَالتَنمِيَة، مؤكدًا أن صُدُورَ العَدِيد مِن التَشريِعَات وَالسَيَاسَات مُؤخَرَاً؛ يمثل تَعزِيِزَاً لِلإِطَار القَانُونِي لِحِمَايَة حُقُوق الإِنسَان، وَتَطَوُرَاً نَوعِيَاً فيما يتعلق بحُقوُق المَرأَة وَتَمكِينِهَا بِشَكلٍ خَاص».