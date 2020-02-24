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مراقب القمة: اتجاه لتأجيل المباراة لأكثر من نصف ساعة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:10 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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تحدث محمد فاروق مراقب مباراة القمة بين الزمالك والأهلي عن القرار النهائي بشأن تأجيل إنطلاق المباراة.


ومن المقرر انطلاق المواجهة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بين الزمالك والأهلي.


وأكد فاروق أن المباراة من الممكن تأخر إنطلاقها لأكثر من نصف ساعة وفقًا لتقرير الحكم ووصول الفريقين إلى ملعب المباراة.


وأشار إلى أن القرار النهائي يرجع إلى حكم المباراة وتقريره صاحب القرار الأول والأخير.



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