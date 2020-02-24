بسبب الأمطار.. تأجيل الاجتماع التنفيذي لمحافظة القاهرة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إرجاء موعد اجتماع المجلس التنفيذي الذي كان مقررًا عقده غدًا الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ إلى موعد لاحق.



ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة استمرار التواجد في الشارع لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار التي تعرضت لها القاهرة اليوم إثر موجة الطقس التي شهدتها.