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وصول حكام مباراة القمة لاستاد القاهرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:07 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وصل منذ قليل طاقم حكام مباراة القمة التي ستجمع الأهلي ونظيره الزمالك في قمة الدوري المصري.


وجاء وصول طاقم الحكام إلى ستاد القاهرة بعد تأخره لمدة ساعة كاملة عن الميعاد المحدد له سابقا.


ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.


ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٥ نقطة جمعهم بالفوز في ١٥ مباراة متتالية.ب



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