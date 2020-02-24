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جولة رعوية لرئيس الإنجيلية بالولايات المتحدة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:06 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت الماضي، في احتفال الكنيسة الإنجيلية العربية بمدينة Whittier بولاية كاليفورنيا، بمناسبة مرور ٢٥ عامًا على بدء الخدمة بالكنيسة، بحضور الدكتور القس هشام صفوت، راعي الكنيسة، وعدد من قيادات الكنائس الإنجيلية العربية بولاية لوس أنجلوس. 

كما شارك في خدمة أمس الأحد برسالة روحية بالكنيسة، وبعدها قابل السفير أحمد شاهين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس، وتناول الحوار عدة قضايا هامة حول دور الدولة المصرية في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والمساهمة في بناء منظومة الحياة الكريمة، صحيًّا واجتماعيًّا، بجانب أهمية دور الدبلوماسية الشعبية في نقل الصورة الحقيقية للحالة المصرية في مواجهة أي محاولات للتشوية بالاستغلال السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي. 

ومن المقرر أن تشمل جولة رئيس الطائفة الإنجيلية عدة ولايات أمريكية منها واشنطن ونيويورك، ومقابلة عدد من القيادات الأمريكية وقيادات الكنائس الإنجيلية الأمريكية والمجتمع المدني البارزين.
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الكلمات المفتاحية

مصر الولايات المتحدة الامريكية الطائفة الانجيلية اخبار

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