عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

تتجه النية لدى لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، تأجيل مباراة الأهلي ضد الزمالك، بالدوري العام نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

ويحاول مسؤولو الجبلاية اتخاذ قرارًا بتأخير المباراة لمدة 60 دقيقة بشكل مبدئي، بسبب سوء الأحوال الجوية والأخطار الغزيرة التي اجتاحت ملعب المباراة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، قبل أن يتم ترحيلها لتقام في الثامنة والنصف اليوم.

كما يأتي قرار تأجيل المباراة، بسبب تأخر وصول طاقم التحكيم اللتواني، حتى الآن، بسبب مشكلة مرورية نظرًا لكثافة الأمطار.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.