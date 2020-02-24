"الجوازات" السعودية تكشف خطوات استخراج وتجديد جواز السفر

لمن دون الـ15 عامًا ولمن فوق 21 عامًا، مشيرة إلى قيمة الرسوم وكيفية سدادها وخطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًّا للمواطنين.

وقالت "الجوازات السعودية"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن منصة أبشر تخدم حاملي الهوية الوطنية فقط، ردًّا على استفسار أحد المواطنين عن كيفية التسجيل موعد في أبشر لإصدار جواز سفر لطفل.

الجوازات تحدد خطوات استخراج جواز سفر لمن هم دون الخامسة عشرة

وأضافت الجوازات السعودية، أن منصة أبشر تخدم حاملي الهوية الوطنية ولمن هم دون الـ ١٥ عامًا يتم حجز موعد عبر منصة أبشر التابعة لولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات.

وفي السياق ذاته، أوضحت الجوازات السعودية، ردًّا على استفسار أحد المغردين عن مدى إمكانية أن يستخرج شخص لم يبلغ 21 عامًا جواز سفر لنفسه، أنه يمكن لمن بلغ 21 عامًا إصدار أو تجديد جواز السفر عبر حسابه الشخصي في منصر أبشر الإلكترونية.

وتابعت الجوازات السعودية: "إنه في حال عدم خدمتك يرجى طباعة الملاحظة وحجز موعد إلكتروني ومراجعة إدارة الجوازات".

كيفية سداد رسوم تجديد جواز السفر عبر أبشر

وأكدت الجوازات السعودية أن على المواطنين الراغبين في تجديد أو إصدار جواز السفر سداد الرسوم أولًا عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية على أبشر.

وأوضحت الجوازات السعودية ردًّا على أحد الاستفسارات الخاصة بتجديد جواز السفر أنه سيلزم لتجديد جواز السفر سداد رسوم تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا أن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

خطوات إيصال جواز السفر للمواطن بعد تجديده أليا من منصة أبشر

وأوضح الحساب الرسمي للجوازات السعودية، عبر "تويتر"، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًّا من منصة أبشر عبر خدمة واصل من خلال إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

أما الخطوات التالية فهي: إحضار الجواز القديم وتقديمه لموظف البريد والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد ثم سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسلميه لموظف البريد، وفي النهاية سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم إلى العنوان الوطني الجديد، وفقًا للجوازات السعودية.

بإمكانك تفويض شخص ينوب عنك لإصدار جواز السفر واستلامه

وكانت الإدارة العامة للجوازات أوضحت أن بإمكان المستفيد تفويض شخص آخر ينوب عنه لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ المعاملات الخاصة كافة، فيما يندرج تحت خدمة التفويض الإلكتروني (21) خدمة متاحة تقدمها الجوازات السعودية.

ومن ضمن الـ 21 خدمة التي تندرج تحت خدمة التفويض الإلكتروني التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات: الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز، وإصدار الجواز، واستلام الجواز، وفقًا للحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر "تويتر".