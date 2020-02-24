Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الجوازات" السعودية تكشف خطوات استخراج وتجديد جواز السفر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
كشفت الإدارة العامة للجوازات السعودية، عن تفاصيل استخراج جواز السفر عبر تطبيق "أبشر"،  لمن دون الـ15 عامًا ولمن فوق 21 عامًا، مشيرة إلى قيمة الرسوم وكيفية سدادها وخطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًّا للمواطنين. 

وقالت "الجوازات السعودية"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن منصة أبشر تخدم حاملي الهوية الوطنية فقط، ردًّا على استفسار أحد المواطنين عن كيفية التسجيل موعد في أبشر لإصدار جواز سفر لطفل.

الجوازات تحدد خطوات استخراج جواز سفر لمن هم دون الخامسة عشرة  

وأضافت الجوازات السعودية، أن منصة أبشر تخدم حاملي الهوية الوطنية ولمن هم دون الـ ١٥ عامًا يتم حجز موعد عبر منصة أبشر التابعة لولي الأمر ومراجعة إدارة الجوازات.

وفي السياق ذاته، أوضحت الجوازات السعودية، ردًّا على استفسار أحد المغردين عن مدى إمكانية أن يستخرج شخص لم يبلغ 21 عامًا جواز سفر لنفسه، أنه يمكن لمن بلغ 21 عامًا إصدار أو تجديد جواز السفر عبر حسابه الشخصي في منصر أبشر الإلكترونية.

وتابعت الجوازات السعودية: "إنه في حال عدم خدمتك يرجى طباعة الملاحظة وحجز موعد إلكتروني ومراجعة إدارة الجوازات".

كيفية سداد رسوم تجديد جواز السفر عبر أبشر

وأكدت الجوازات السعودية أن على المواطنين الراغبين في تجديد أو إصدار جواز السفر سداد الرسوم أولًا عبر خدمة سداد المدفوعات الحكومية على أبشر.

وأوضحت الجوازات السعودية ردًّا على أحد الاستفسارات الخاصة بتجديد جواز السفر أنه سيلزم لتجديد جواز السفر سداد رسوم تبلغ  300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا أن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.  

خطوات إيصال جواز السفر للمواطن بعد تجديده أليا من منصة أبشر

وأوضح الحساب الرسمي للجوازات السعودية، عبر "تويتر"، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًّا من منصة أبشر عبر خدمة واصل من خلال إحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

أما الخطوات التالية فهي: إحضار الجواز القديم وتقديمه لموظف البريد والتأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد ثم سداد الرسوم المستحقة للتوصيل، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسلميه لموظف البريد، وفي النهاية سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم إلى العنوان الوطني الجديد، وفقًا للجوازات السعودية.

 بإمكانك تفويض شخص ينوب عنك لإصدار جواز السفر واستلامه  

وكانت الإدارة العامة للجوازات أوضحت أن بإمكان المستفيد تفويض شخص آخر ينوب عنه لمراجعة إدارات الجوازات وتنفيذ المعاملات الخاصة كافة، فيما يندرج تحت خدمة التفويض الإلكتروني (21) خدمة متاحة تقدمها الجوازات السعودية.

ومن ضمن الـ 21 خدمة التي تندرج تحت خدمة التفويض الإلكتروني التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات: الإبلاغ عن فقدان أو تلف الجواز، وإصدار الجواز، واستلام الجواز، وفقًا للحساب الرسمي  للجوازات السعودية عبر "تويتر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سداد الرسوم السعودية الجوازات استخراج

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يعلن خوض مباراة الأهلي بالناشئين

منذ ساعة و 23 دقيقة

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سبب تاخر وصول حافلة الأهلي لملعب القاهرة

منذ ساعة و 6 دقيقة

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

حازم إمام: الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد إصابة هازارد.. صدمة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | "جوازات وبريد جازان" يدشنان خدمة تجديد الجواز السعودي

عاجل ـــ السعودية | "جوازات القصيم" تطلق خدمة إيصال الجوازات بالبريد

بـ4 خطوات.. "البريد السعودي" يكشف خطوات بسيطة لاستلام جواز السفر عبر "أبشر"

الجوازات: يمكن للمواطنين بالخارج تفويض آخرين لاستلام جوازات أبنائهم

الجوازات: تصريح السفر لمن هم دون 21 سنة.. ويُستثنى المتزوجون والمبتعثون

رسمياً.. الجوازات تنشر تعديلات إصدار الجواز والسفر دون موافقة ولي الأمر للمواطنين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:04 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

05:50 م

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status