تعرف على موعد مباراة "القمة 119" بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

يلعب الأهلي والزمالك مباراة هامة اليوم الاثنين، على ملعب "استاد القاهرة الدوري"، ضمن مبارايات الجولة الـ4 المؤجلة، من بطولة "الإيجيبشن ليج".





مباراة الأهلي والزمالك





ويستضيف ملعب "استاد القاهرة الدولي" مباراة الأهلي والزمالك في القمة الـ119، التي تجمع بين الفريقين، مساء اليوم الاثنين.





موعد مباراة الأهلي والزمالك





وتقام المواجهة الهامة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.





مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك





وأعلنت "on sport"، و"تايم سبورت"، على نقل مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها بعد دقائق.





ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلي والزمالك





ويدخل المارد الأحمر مباراة الأهلي والزمالك وهو متصدر لترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بـ45 نقطة، في حين يأتي الزمالك في المرتبة الثالثة.





مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك





ولعب الأهلي والزمالك مباراة السوبر المصري، في الـ20 من فبراير الجاري، وحصد الفارس الأبيض على اللقب الغالي، على حساب غريمه التقليدية، في مباراة شهدت التعادل السلبي على مدار شوطيها، إلى أن حسمها أبناء ميت عقبة بركلات الترجيح.



