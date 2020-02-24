Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد مباراة "القمة 119" بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:54 م
Advertisements
مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك
Advertisements
يلعب الأهلي والزمالك مباراة هامة اليوم الاثنين، على ملعب "استاد القاهرة الدوري"، ضمن مبارايات الجولة الـ4 المؤجلة، من بطولة "الإيجيبشن ليج".

مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف ملعب "استاد القاهرة الدولي" مباراة الأهلي والزمالك في القمة الـ119، التي تجمع بين الفريقين، مساء اليوم الاثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المواجهة الهامة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

وأعلنت "on sport"، و"تايم سبورت"، على نقل مباراة الأهلي والزمالك، المقرر لها بعد دقائق.

ترتيب الدوري قبل مباراة الأهلي والزمالك

ويدخل المارد الأحمر مباراة الأهلي والزمالك وهو متصدر لترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بـ45 نقطة، في حين يأتي الزمالك في المرتبة الثالثة.

مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

ولعب الأهلي والزمالك مباراة السوبر المصري، في الـ20 من فبراير الجاري، وحصد الفارس الأبيض على اللقب الغالي، على حساب غريمه التقليدية، في مباراة شهدت التعادل السلبي على مدار شوطيها، إلى أن حسمها أبناء ميت عقبة بركلات الترجيح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي والزمالك الاهلي والزمالك ليوم الاهلي والزمالك الاهلي ضد الزمالك

أخبار تهمك

عبد الحفيظ يعلن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

حازم إمام: الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابة هازارد.. صدمة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يعلن خوض مباراة الأهلي بالناشئين

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ 38 دقيقة

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

تاريخ ملاعب السوبر المصري.. القاهرة وش السعد على القطبين.. والكلية الحربية نصير الغلابة

الموعد النهائي لـ مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

رابط ON SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت رابط ماتش الزمالك NOW

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. تفوق أحمر كاسح وهزيمة وحيده

3 انتصارات وإخفاقات بالجملة.. تاريخ مشاركات الزمالك في كأس السوبر المصري

القمة 119.. التاريخ يرجح كفة الأهلي أمام الزمالك في فبراير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:04 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

05:50 م

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status