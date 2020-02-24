عباس أبو الحسن عن محمد رمضان: "باسم رصله تمام بس هو اللي نسي"

قال الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، من خلال منشور له عبر موقع "فيسبوك"، بمساندة باسم سمرة بعد أزمته مع محمد رمضان، وردود فعل الاثنين على التلفاز بعد تداول فيديو يظهر فيه "سمرة"، وهو يدفع الأول من الخلف في أحد حفلات الزفاف.

ورد "أبو الحسن"، على "مقطع الفيديو" قائلًا: "هو رصله تمام بس باسم نسي يفكره لما المتنمبر ضرب عيل كان عايز يتصور معاه أثناء تصوير مسلسل في نزلة السمان وبوظله وشه من ٥ سنين وطلع ابن عيله كبيرة جدا في النزلة وقاموا مولعين في ٤ عربيات من التصوير وحبسوهم والمتنمبر معاهم جوة الشقة اللي كانوا بيصوروا فيها بالبوديجاردات بالكرو أنه استنجد بباسم سمرة في نص الليل وان اللي خلص القصة دي هو باسم سمرة وهو الوحيد اللي قدر يفك أسرهم بعلاقاته واسمه وإن الشبح على الشاشة حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية خالص".

جاء ذلك على خلفية تصريح محمد رمضان في برنامج التاسعة على القناة الأولى مع الإعلامي وائل الإبراشي، بعد حادث التدافع: "باسم لم يكن فى وعيه ولو كان فى وعيه كانت يدى الشمال جاهزة"، فى إشارة إلى رد الاعتداء عليه.

وجاء رد باسم سمرة على محمد رمضان قائلا: "مقدرش أرد لأن أنا ابن ناس محترم بالتالي بدعوة لفيلم 10 دقايق روائي قصير في التمثيل.. هنمثل فيه بطولة مشتركة.. أنت بتقول أنت نمبر وان أنا هوريك وخلي الحكم للجمهور.. أنا مطلعش على التليفزيون حد يشتمني ولا يقل مني وخصوصا أما يبقى عيل صغير".