Advertisements
Advertisements
Advertisements

عباس أبو الحسن عن محمد رمضان: "باسم رصله تمام بس هو اللي نسي"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:34 م
Advertisements
ابو الحسن
ابو الحسن
Advertisements

قال الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، من خلال منشور له عبر موقع "فيسبوك"، بمساندة باسم سمرة بعد أزمته مع محمد رمضان، وردود فعل الاثنين على التلفاز بعد تداول فيديو  يظهر فيه "سمرة"، وهو يدفع الأول من الخلف في أحد حفلات الزفاف.       

ورد "أبو الحسن"، على "مقطع الفيديو" قائلًا: "هو رصله تمام بس باسم نسي يفكره لما المتنمبر ضرب عيل كان عايز يتصور معاه أثناء تصوير مسلسل في نزلة السمان وبوظله وشه من ٥ سنين وطلع ابن عيله كبيرة جدا في النزلة وقاموا مولعين في ٤ عربيات من التصوير وحبسوهم والمتنمبر معاهم جوة الشقة اللي كانوا بيصوروا فيها بالبوديجاردات بالكرو أنه استنجد بباسم سمرة في نص الليل وان اللي خلص القصة دي هو باسم سمرة وهو الوحيد اللي قدر يفك أسرهم بعلاقاته واسمه وإن الشبح على الشاشة حاجة وفي الحقيقة حاجة تانية خالص".

جاء ذلك على خلفية تصريح محمد رمضان في برنامج التاسعة على القناة الأولى مع الإعلامي وائل الإبراشي، بعد حادث التدافع: "باسم لم يكن فى وعيه ولو كان فى وعيه كانت يدى الشمال جاهزة"، فى إشارة إلى رد الاعتداء عليه.

وجاء رد باسم سمرة على محمد رمضان قائلا: "مقدرش أرد لأن أنا ابن ناس محترم بالتالي بدعوة لفيلم 10 دقايق روائي قصير في التمثيل.. هنمثل فيه بطولة مشتركة.. أنت بتقول أنت نمبر وان أنا هوريك وخلي الحكم للجمهور.. أنا مطلعش على التليفزيون حد يشتمني ولا يقل مني وخصوصا أما يبقى عيل صغير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام محمد رمضان التاسعة افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام: الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مرتضى منصور يعلن خوض مباراة الأهلي بالناشئين

منذ ساعة و 26 دقيقة

عبد الحفيظ يعلن تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لمدة ساعة

منذ ثلث ساعة

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ أقل من ساعتين

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إصابة هازارد.. صدمة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عباس أبو الحسن تنعى الراحل محمد أبو الوفا

محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "الكنز2"

بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهما في أحداث 20 سبتمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:04 م

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

05:50 م

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

05:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status