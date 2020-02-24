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وزير الدفاع يغادر إلى باكستان في زيارة رسمية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:58 م
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الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
كريم وزيري
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غادر القاهرة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى متوجهًا إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام فى إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق أول محمد زكي خلال زيارته كبار رجال الدولة والمسئولين بوزارة الدفاع الباكستانية، لتدعيم أوجه التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.
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الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى اسلام آباد

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