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حازم إمام: الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:57 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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برر حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق اختيار نادي الزمالك فريق الشباب بالنادي مواليد ١٩٩٩ لمواجهة الأهلي في القمة المقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين.


وقال إمام في تصريحات تلفزيونية :"الزمالك لا يريد إفساد فرحته في التتويج بلقب كأسي السوبر الإفريقي المصري".


وأضاف :"الزمالك يرغب في إفساد فرحة الأهلي في حال تحقيقه الفوز بالقمة، بعدما خسر في السوبر، حيث يرغب في التعويض".

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